كنعاني: وثيقة سبتمبر ليست جديدة، وهي نفس عملية المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني، ردا على سؤال حول وثيقة سبتمبر التي طرحها وزير الخارجية، ان وثيقة سبتمبر لا تعتبر وثيقة جديدة، بل هي نفس عملية مفاوضات إيران ومجموعة 4+1. وكانت المسودة الأخيرة لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة في سبتمبر 2022 جاهزة للاختتام وعودة جميع الأطراف إلى اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا: لكن الحكومة الأمريكية وشركائها الأوروبيين أخطأوا في حساباتهم بالنظر إلى الاعمال الشغب الداخلية في إيران والاستثمار في هذه الاضطرابات، وأيضاً بالنظر إلى التطورات في أوكرانيا، قاموا بضياع الفرصة ورفضوا إنهاء عملية التفاوض وتلخيصها.

وأضاف: مرة أخرى اظهرت الى ان الإرادة السياسية والحقيقية لجميع الاطراف لم تكن تنتمي للعودة إلى الاتفاق والوفاء بالتزاماتهم.

تسعى الدبلوماسية إلى تطوير العلاقات مع جميع الدول

وعن إنجازات وزارة الخارجية قال كنعاني: إن الجهاز الدبلوماسي، انطلاقاً من واجبه الأصيل والمهام الموكلة إليه، يسعى إلى تطوير العلاقات الخارجية مع الدول الصديقة وجميع الدول التي ترغب في توسيع العلاقات مع إيران في إطار الاحترام المتبادل والمصالح. وهذا منطقي أيضاً في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام .

وأضاف: وزارة الخارجية مسؤولة عن تنظيم العلاقات الخارجية وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية. وفي الحكومة الثالثة عشرة، أوكلت إلى الوكالة الدبلوماسية مهمة وضع جزء كبير من طاقتها في خدمة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقد تم طرح هذا الموضوع بشكل جدي على جدول أعمال الوكالة الدبلوماسية.

نشهد تحسناً في مكانة إيران في المعادلات الإقليمية والدولية

وقال كنعاني: في مجال العلاقات الخارجية نشهد تحسنا في مكانة إيران في المعادلات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحسن العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة. وفي مجال التجارة الخارجية، تركزت بعض الجهود على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، خاصة الجيران.

وتابع القول في الإحصائيات المعروضة نرى تحسنا ملموسا في العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية وحتى الاستثمارية. مضيفا إن جزءًا من الجهود كان يهدف إلى دمج إيران في الآليات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالمناهج الاقتصادية.

ونوه: إن الانضمام إلى بريكس له إمكانيات عديدة في مجال التجارة والاقتصاد الدولي.

وعن إرسال السفير الإيراني الجديد إلى الرياض، قال كنعاني: مهمته ستكون تعزيز العلاقات الثنائية. وفيما يتعلق بالعلاقات بين إيران ودول المنطقة، فمن الطبيعي أن ننتهج مبدأ تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والإقليمية الصديقة على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وفي هذا السياق، قام وزير خارجية إيران ومسؤولون عرب آخرون برحلات مع بعضها البعض.

وردا على سؤال حول تأثير العلاقات بين إيران والدول العربية على عزلة الكيان الصهيوني قال: إننا نعتبر قضية فلسطين القضية المركزية للعالم الإسلامي، وقد تم مناقشتها دائمًا في جميع محادثاتنا مع الدول الإسلامية. ونؤكد على ضرورة دعم فلسطين والأمة الفلسطينية.

وقال كنعاني: إننا نعتبر الكيان الصهيوني كياناً غير شرعي في المنطقة، ونعتبر تطور وتوسيع تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة سببا في زيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة.

يتبع...