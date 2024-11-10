منظمة الحج والزيارة: 41 الف حاجاً إيرانياً قاموا باداء فرضة العمرة منذ 18 سبتمبر حتى الان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهران فرشيد عن آخر تطورات إرسال المعتمرين: 138 ألفًا و561 شخصًا أكملوا المعلومات والتجميع، ودفع 75 ألفًا و788 شخصًا ثمن الرحلة.

وتابع: تم إيفاد 40890 شخصًا إلى العمرة منذ 18 سبتمبر، وعاد إلى البلاد 33672 شخصًا حتى أمس، ويوجد حاليًا 7218 شخصًا في السعودية.

وقال المدير العام لمكتب التخطيط والبرامج وتقنية المعلومات بمنظمة الحج والعمرة: أن 58.5% من حجاج العمرة نساء و41.5% رجال، وأضاف: 86.5% من الحجاج شيعة و13.5% من اهل السنة.

وبحسب فرشيد، فإن 343 حاجاً تقل أعمارهم عن سنتين، و438 حاجاً في الفئة العمرية من 2 إلى 7 سنوات، و555 حاجاً في الفئة العمرية من 7 إلى 12 سنة.

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