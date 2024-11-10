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١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٣٩ م

إصابة 3 اسرائيليين إثر صواريخ حزب الله

إصابة 3 اسرائيليين إثر صواريخ حزب الله

اعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن اطلاق صلية صواريخ ثقيلة من لبنان نحو شمالي الاراضي المحتلة بما فيها الجليل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة الميادين، أن إعلام الاحتلال الإسرائيلي اعلن عن اطلاق صلية صورايخ ثقيلة من لبنان نحو شمالي الاراضي المحتلة بما فيها الجليل.

وأفادت وسائل الاعلام انه اصيب ثلاثة اسرائيليين بهذا الاستهداف الصاروخي ووصفت اصابتهم بالمتوسطة. فضلا عن سماع اصوات انفجارت في منطقة "نهاريا"شمال الاراضي المحتلة.

وأضافت انه تم تفعيل صفارات الإنذار في نهاريا والمناره ووبعض المناطق في شمال الاراضي المحتلة. هذا وقد اعلن حزب الله عن استهدافه قاعدة شراغا العسكرية في مدينة عكا شمال الارضي المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950591
شیرین سماره

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