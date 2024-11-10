العمانییون یفضلون ایران كوجهة سياحية لهم بشكل واسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير عام تنمية السياحة الخارجية بوزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية مسلم شجاعي أعلن في تصريح له اليوم الأحد عن إقبال واسع من العمانيين على السفر إلى إيران.

وأضاف، هناك مناطق متعددة في إيران، مثل طهران، شيراز، يزد، أصفهان وشمال إيران، وجهات محببة للعمانيين.

وتابع، في النصف الأول من هذا العام، زار إيران حوالي 47 ألف سائح عماني. ومع استمرارية هذا الوضع، وإذا لم تطرأ تغييرات، فمن المحتمل أن ينخفض عدد السياح العمانيين قليلاً ليصل إلى نحو 80 إلى 85 ألف سائح بحلول نهاية العام. لذا، هناك حاجة لمزيد من الجهود لزيادة هذا العدد.

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