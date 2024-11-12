 مستشار الأمن القومي العراقي يشرح نتائج زيارته إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران التي عقدنا فيها إجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني.

وأضاف: جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة.

وتابع: أكدنا ضرورة حفظ الحدود ومنع عمليات التهريب ومحاربة مافيات المخدرات وأهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان.

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