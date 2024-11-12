 القسام تجهز على 7 جنود صهاينة في بيت لاهيا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انها أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها أجهزوا "على قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة (تي بي جي TBG) مضادة للتحصينات، والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد أولي العزم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مدرسة "شادية أبو غزالة" غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

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