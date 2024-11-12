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١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص

مقتل أربعة جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة

مقتل أربعة جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة من جنود لواء كفير خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن جيش الاحتلال اعترف بمقتل أربعة جنود من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير خلال اشتباكات في منطقة جباليا شمال القطاع. وقد أعلن الجيش أسماء الجنود القتلى، وهم "أور كاتس"، "نافيه يائير أسولين"، "جاري لالهرو"، و"إيكيمه زولات"، وجميعهم من كتيبة شمشون.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "معاريف" أن الجنود الأربعة قتلوا داخل مبنى تعرض لقصف بصاروخ مضاد للدبابات في بيت لاهيا شمال غزة. كما لقي ضابط من وحدة لوتار مصرعه يوم أمس في شمال القطاع.

ومع استمرار الحرب وتكبّد جيش الاحتلال خسائر فادحة على مدى أكثر من 400 يوم من القتال، يواجه الجيش الإسرائيلي نقصًا في الأفراد، ويحتاج إلى آلاف الجنود لتعزيز قواته.

/انتهى/

رمز الخبر 1950668

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