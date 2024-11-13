وزير الطاقة الايراني يؤكد على تنفيذ وثائق التعاون الاقتصادي مع قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد عباس علي آبادي وزير الطاقة الايراني خلال لقاء مع سعد عبد الله سعد آل محمود الشريف سفير قطر لدى إيران، ورضا جباري عضو مجلس الشورى الإسلامي ورئيس مجموعة الصداقة الإيرانية القطرية على وثائق التعاون الاقتصادي والتسهيلات اللازمة للقطاع الاقتصادي وأعمال التجار.



كما دعا رضا جباري في هذا اللقاء، في إشارة إلى القدرات العلمية والفنية والاقتصادية لشعب بلادنا، إلى تسهيل العلاقات بين رجال الأعمال والنخب الإيرانية مع الجانب القطري.



وأضاف جباري: التقارب الديني والثقافي بين البلدين يمكن أن يخفف الكثير من المشاكل من أجل تعزيز العلاقات بين الجانبين.



وبحسب هذا التقرير، فقد تم في هذا اللقاء الذي عقد تحت عنوان انعقاد قمة التعاون الإيراني القطري العاشرة، مناقشة ثلاث قضايا، هي "التخطيط اللازم لعقد القمة العاشرة للتعاون الاقتصادي الإيراني القطري في الدوحة"، و"تطوير الأمور والتأكيد على التعاون الاقتصادي بين البلدين وإنشاء البنية التحتية اللازمة" و"تسريع وتيرة مشروع ربط الشبكة الكهربائية للبلدين".



كما تبادل الجانبان في هذا اللقاء وجهات النظر حول عقد مؤتمر وفعالية أعمال على هامش القمة العاشرة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه القمة ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة من 20 حتى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من القطاعين العام والخاص.

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