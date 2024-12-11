وزير الطاقة الايراني يتوجه إلى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه وزير الطاقة عباس علي ابادي رئيس الجانب الايراني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر، مساء اليوم الاربعاء على راس وفد اقتصادي إلى الدوحة.

ويلتقى وزير الطاقة، خلال زيارته للدوحة، كبار المسؤولين الاقتصاديين القطريين للتوقيع على قرارات اللجنة المشتركة العاشرة بين البلدين.

وسيتم التوقيع على وثيقة اللجنة المشتركة العاشرة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر، غدا الخميس في الدوحة.

وبدأت اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة بين ايران وقطر اعمالها منذ يوم امس في الدوحة، وتضم ثلاث لجان فرعية هي التجارية، الصناعية والطاقة، البنى التحتية والاجتماعية على ان يتم صياغة الوثيقة النهائية فيها.