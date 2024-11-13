القائد العام للجيش الایرانی: الشهداء هم رموز المقاومة واستقلال البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، خلال لقاء مع عائلة الشهيد مهدي نقوي في بروجرد اليوم الاربعاء،: “ذكرى الشهداء حية في قلوب الأمة الإيرانية، إن دور الشهداء في الحفاظ على شرف واستقلال إيران الإسلامية لا يمكن تعويضه".

وقال: "إن ذكرى الشهيد مهدي نقوي وغيره من الشهداء الغاليين ستظل حية في قلوب الشعب الإيراني وسيكون طريقهم نموذجا للأجيال القادمة".

وأضاف القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "الشهداء رموز المقاومة ووقوف الشعب الإيراني في وجه تهديدات الأعداء".

وذكر اللواء موسوي: "إن حب الشعب الإيراني للشهداء يظهر الارتباط العميق والدائم بين الشعب والقوات المسلحة في طريق الحفاظ على أمن واستقلال إيران الإسلامية".

وأضاف: "سيبقى علم إيران شامخاً إلى الأبد بفضل تضحيات شهدائها وشبابها الغيورين"، مبينا: "ان شهداء قوة الدفاع الجوي للجيش حموا وحرسوا سلامة البلاد وامنها بشكل قوي في مواجهة إسرائيل الغاصبة".

وفي ختام هذا اللقاء تم تسليم علم وشارة التضحية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عائلة الشهيد نقوي.

يذكر ان الشهيد مهدي نقوي هو أحد شهداء الدفاع الجوي استشهد إثر الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني الاخير على بلادنا.

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