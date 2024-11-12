موسوي: انجازات الشهيد طهراني مقدم تحت تصرف جبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد القوة الجوية الفضائية لحرس الثورة، العميد سيد مجيد موسوي قال: من دواعي الفخر أن اسم القائد الشهيد حسن طهراني مقدم ان يلمع في مؤسة القوات المسلحة لبلادنا والقادة الشهداء.

وأضاف أن الشهيد طهراني مقدم افنى حياته وساهم في تشكيل القوة الصاروخية التي لا تعوض في الجمهورية الاسلامية الايرانية ووفر احتياجات ميدان جبهة المقاومة.

وتابع اليوم نشهد استخدام هذه الانجازات في مجال الدفاع الداخلي وجبهة المقاومة والأعداء يخشون هذه الانجازات الدفاعية التي هي من نتاج جهود هذا الشهيد النبيل.

ولفت إلى أن تركيز وجهود هذا الشهيد كان تصب في الكفاح ومواجهة تهديدات الكيان الصهيوني وصناعات ادوات واسلحة من شأنها إزالة هذا الكيان من الوجود.

وختم قائلا: مضى هذا الشهيد بكل عزم وجهد كبير في تحقيق هذا الهدف وعلى الرغم أنه ليس بيننا اليوم إلا أن روحه موجودة في كل خطوة يمكن اتخاذها في للتصدي ومواجهة الكيان الصهيوني.

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