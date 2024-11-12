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١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ م

الادميرال سياري: نواجه العدو بأفضل انواع الاجهزة والعتاد المحلي

الادميرال سياري: نواجه العدو بأفضل انواع الاجهزة والعتاد المحلي

اكد رئيس الاركان، نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية "الادميرال حبيب الله سياري" ان قواتنا المسلحة، تقف امام العدو بكل ما لديها من قوة، وباستخدام افضل انواع الاجهزة والاعتدة المصنعة محليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاركان، نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية "الادميرال حبيب الله سياري" قال في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء : ان القوات المسلحة والشعب الايرانيين، جسّدا الصمود في مجابهة العدو خلال فترة الدفاع المقدس ايضا (حرب الثماني سنوات المفروضة من قبل نظام البعث في العراق على ايران 1980-1988م)، وقد انتصرا عليه.

واضاف : اننا نقول للعدو بان "تجريب المجرب خطأ".

واكد سياري ان قواتنا المسلحة، تقف امام العدو بكل ما لديها من قوة، وباستخدام افضل انواع الاجهزة والاعتدة المصنعة محليا.

وختم سياري بالقول : بناء على كلام سماحة قائد الثورة الاسلامية، نحن "لن نتسرع ولن نتردد" في توجيه الرد على الكيان الصهيوني.

رمز الخبر 1950700

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