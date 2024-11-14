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١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٠ م

استشهاد اثنان من الحرس الثوري خلال ملاحقة مجموعة ارهابية والقضاء عليها شرق ايران

استشهاد اثنان من الحرس الثوري خلال ملاحقة مجموعة ارهابية والقضاء عليها شرق ايران

اعلن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري، استشهاد اثنان من قوات الحرس الثوري خلال عملية القضاء على مجموعة ارهابية في راسك شرق البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري في بيان اليوم الخميس ان 4 ارهابيين لقوا حتفهم اثناء الاشتباكات في راسك شرق البلاد والقي القبض على 6 منهم فيما استشهد 2 من مقاتلي مقر القدس.

واضاف البيان انه استمرارا للمناورة العملانية لشهداء امن مقر القدس وبمشاركة مقاتلي مقر القدس والدائرة العامة للامن بمحافظة سيستان وبلوجستان في المنطقة العامة لمدينة راسك، تم صباح اليوم تحديد مقر انتشار فريق ارهابي ومحاصرته وتم تفكيكه قبل ساعات.

وقال المتحدث باسم المناورة العميد احمد شفائي ان المناورة العملانية لشهداء الامن تجري في مناطق من جنوب سيستان وبلوجستان بهدف تعزيز الامن المستدام.

رمز الخبر 1950773

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