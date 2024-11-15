خطيب جمعة طهران: الحرب مع الكيان الإسرائيلي حرب بين جبهة الحق والباطل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب جمعة طهران، المؤقت آية الله كاظم صديقي، تقوى النفس والحق من الأعمال الصالحة وكل صدقة وعطاء وحل عقد وخطوات في الخير لن تصل إلى درجة القبول إذا لم يكن هناك تقوى.

أن الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي اليوم على غزة ولبنان ليست مجرد حرب بل إنها حرب بين الدين والكفر بين جبهة الحق وجبهة الباطل والحرب شرف وشر.

ولفت إلى أن مشكلة اليوم ليست الثورة الإيرانية بل الثورة الإسلامية، لقد قال مؤسسو الثورة منذ البداية أن هذه الثورة هي ثورة إمام الزمان (ع). متابعا أن شهدائنا الكرام أحيوا بدمائهم القيم السامية والقرآن والشرف والاستقلال وعزة البلاد.

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