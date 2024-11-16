دعم الأغلبية الصهيونية لاتفاق مع حماس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن نتائج استطلاع قناة 12 التابعة للكيان الصهيوني تشير إلى أن الحرب الطويلة دفعت المواطنين الصهاينة للبحث عن أولويات أخرى.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 69% من المستطلَعين يعتبرون التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة الأولوية الحالية لإسرائيل، بينما أصرّ فقط 20% على استمرار الحرب الدموية في غزة.

كما أظهر الاستطلاع أن نصف المستطلَعين الصهاينة يعتقدون أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي للكيان الصهيوني، غير قادر على إدارة إسرائيل في الظروف الراهنة بسبب انشغاله بعدة قضايا أمام المحاكم.

وبالإضافة إلى ذلك، رأى عدد أكبر من المواطنين الصهاينة أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني، يُعتبر خيارًا أفضل لتولي منصب رئيس الوزراء مقارنةً بنتنياهو.

/انتهى/