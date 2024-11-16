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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٦ م

مهاجراني: الحكومة تدعم الصناعات اليدوية بالكامل

مهاجراني: الحكومة تدعم الصناعات اليدوية بالكامل

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الحكومة تدعم الصناعات اليدوية بالكامل وتتابع هذا الأمر بشكل جدي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت بعد جولة في معرض الصناعات اليدوية بنسخته السابعة والثلاثين أن الصناعات اليدوية يمكنها أن تكون محاور للتنمية في البلاد.

وأضافت ان في هذا النسخة من المعرض شهدنا إبداع ومن حسن الحظ أن هذا الأمر حظي باهتمام في مجال الحرف اليدوية في هذا المعرض ومن دواعي السعادة أن تكون هذه المبادرة ضمن جدول أعمال المعرض الوطني السابع والثلاثين للحرف اليدوية.

ولفتت إلى أن الصناعات اليدوية من المحاور التي تم اخذها بعين الاعتبار في مجال الصادرات وابدت الحكومة اهتماما فيها لانها تقوم بالتعريف بهوية وثقافة وتاريخ البلاد مؤكدة ان الحكومة تتابع بجدية هذا الأمر.

/انتهى/

رمز الخبر 1950835
شیرین سماره

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