ایران وجهت ضربة موجعة لشبكات النفوذ الداخلي للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأنه على الرغم من أننا اليوم في حالة وقف إطلاق نار في الحرب الشرسة مع الكيان الصهيوني المعتدي، إلا أن العدو لم يوقف نيران الحرب الناعمة على عقول الشعب الإيراني، قائلاً: إن العدو يحاول خلق أرضية للإطاحة بالوجود الروحي لإيران الإسلامية من خلال حرب الروايات عن طريق الحد من القوة الاجتماعية للشعب الإيراني.

وأضاف: خلافًا لتصورات الأعداء، لم تشهد إيران احتجاجات وأعمال شغب، ولم يُسقط النظام الشعبي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل أدى الهجوم الأمريكي وهجوم كلبه الخبيث على أرض إيران العزيزة إلى التلاحم والوحدة الوطنية، وعزز الرصيد الاجتماعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي على ضرورة استعراض إنجازات الشعب الإيراني في الدفاع عن عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وداعميهما ومقاومتهما، قائلاً: لقد هزمت الأمة الإيرانية العظيمة والصامدة أعداءها في تحقيق أهدافهم، وتغيرت حسابات العدو بشأن ضعف الشعب الإيراني تمامًا.

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