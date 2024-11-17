وزير الدفاع الايراني يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السورية في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الايراني صباح اليوم مع "الفريق عبد الكريم محمود إبراهيم"، رئيس الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في دمشق.

والجدير ذكره انه التقى وزير الدفاع الايراني ايضا صباح اليوم مع نظيره السوري في دمشق.

ووصل وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق أمس بدعوة من وزير الدفاع السوري.

وسيتم خلال الزيارة بحث تعزيز وتوطيد العلاقات الدفاعية الثنائية، والتأكيد على الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلا عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة.

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