جنوب إفريقيا تدين الإعتداء الصهيوني على سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء ،قد لعبت جنوب إفريقيا دورًا بارزًا في إدانة جرائم الصهاينة منذ اندلاع حرب غزة، واتهمت هذا الكيان بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وسعت إلى تقديمه للمحكمة الدولية.

وفي أحدث خطواتها، أصدرت جنوب إفريقيا بيانًا أدانت فيه العدوان الأخير للكيان الصهيوني على سوريا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجنوب إفريقية: "الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على سوريا في 14 نوفمبر 2024، والذي استهدف محيط السفارة الجنوب إفريقية ومبانٍ دبلوماسية أخرى، يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وسيادة الأراضي السورية."

وأضاف البيان: "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة وتهديد الأمن الدولي، ونؤكد إدانتنا لهذا الأمر."

كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن: "منذ 7 أكتوبر 2023، وهو تاريخ اندلاع حرب غزة، شن الكيان الصهيوني أكثر من 120 هجومًا على سوريا، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية في الشرق الأوسط."

واختتم البيان بالتأكيد على دعوة جنوب إفريقيا للأمم المتحدة لتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية عن أفعاله استنادًا إلى ميثاق المنظمة الدولية.

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