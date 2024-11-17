وزير الدفاع الإيراني يلتقي الرئيس السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده التقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق.

كما التقى قبل ذلك وزير الدفاع الإيراني مع نظيره السوري ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السورية.

وسيتم خلال الزيارة بحث تعزيز وتوطيد العلاقات الدفاعية الثنائية، والتأكيد على الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلا عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة.

الجدير بالذكر ان وزير الدفاع الإيراني وصل إلى دمشق أمس بدعوة من وزير الدفاع السوري.

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