رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي: على الكيان الصهيوني أن ينتظر العقاب المؤلم من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم عزيزي في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد ) خلال كلمته: أن على العصابة الصهيونية الإجرامية أن تتقبل أن فترة سقوطها قد جاءت وأنه ليس أمامها إلا الخضوع لإرادة جبهة المقاومة، وقال: إن الكيان الصهيوني تحرك ضد إيران وارتكب خطأ لا يغتفر، ويجب أن يعلم أن العقاب أشد إيلاما بكثير من عمليتي الوعد الصادق 1 و2 التي ينتظرها هذا الكيان، وقد أثبتنا أننا صادقون في وعودنا في العمليات السابقة.

وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: على الكيان الصهيوني الإجرامي أن يعلم أننا نعتبر كافة جغرافية الأراضي المحتلة ومنشآت هذا الكيان هدفاً مشروعاً لنا ونؤكد على المهاجرين من ان يفكروا في طريقة للعودة قبل فوات الأوان .

وقال عزيزي: على الناس الذين يعيشون في الأراضي المحتلة وفلسطين المحتلة أن يعلموا أن فلسطين ليست لهم وأن هؤلاء الناس احتلوا فلسطين ظلما واستوطنوا فيها. لقد أظهر الشعب الفلسطيني من خلال عملية طوفان الأقصى أنه يدافع عن أرضه وسيقف ضد هذا الكيان في المستقبل أكثر مما كان عليه في الماضي.

وتابع القول، ردا على زيارة غروسي الأخيرة إلى إيران: إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قام بسلسلة من الزيارات والتصريحات خلال هذه الرحلة، وكلمتي هي أن السيد غروسي عليك أن تلتزم بما رايته في ايران لانتقاله الى فيينا، لأن تجربة رحلاتك السابقة تشير إلى تناقض في كلامك في طهران وفيينا.

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: على غروسي التمسك بمبادئه المهنية وعدم السماح لأعداء السلام والأمن بإخراجه من المسار الفني والمهني وإملاء أهداف سياسية.

وذكر أن إيران التزمت بأنظمة الضمانات ولم تترك الأغراض السلمية وقال: تحدث غروسي عن عودة ترامب إلى السلطة وتقلص مساحة التفاوض وهذا الامر يظهر أن غروسي يتأثر بهؤلاء الأشخاص.

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