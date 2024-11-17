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١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ م

وزير الدفاع الایرانی یؤکد على استمرار دعم إيران لمحور المقاومة وسوریا

وزير الدفاع الایرانی یؤکد على استمرار دعم إيران لمحور المقاومة وسوریا

 أكد وزير الدفاع الایراني، العميد عزيز نصيرزاده استمرار دعم إيران لمحور المقاومة وسوريا حكومة وشعبا خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السوري، كفا ملحم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده مع اللواء كفا ملحم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السوري، مساء اليوم الأحد.

وتم التأكيد في هذا اللقاء على تعزيز التفاعلات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال الدفاع والأمن، بهدف القضاء على الإرهاب ومواصلة التعاون في توسيع السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا في مكافحة الإرهاب وتوسيع السلام والاستقرار في المنطقة، كما شدد استمرار دعم إيران لمحور المقاومة وسوريا حكومة وشعبا.

وفي هذا اللقاء أشاد بدوره أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السوري بالموقف المشرف للقائد الثورة الاسلامية في دعم المقاومة، واعتبره مصدر قوة لأبناء المنطقة.

كما التقى العميد عزيز نصيرزاده، اليوم، مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تناول اللقاء القضايا الدفاعية والأمنية في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950891

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