امير عبداللهيان: الدبلوماسية الرسمية ستكون غير ناحجة دون الاهتمام بالدبلوماسية الاعلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال امير عبداللهيان خلال لقاء مدراء وسائل الاعلام في البلاد ان الدبلوماسية الرسمية ستكون غير ناجحة الى حد كبير من دون الاهتمام بالدبلوماسية الاعلامية.

واعتبر كتابات وتحليلات بعض الكتاب ووسائل الاعلام بانها تشكل نبراسا ودعما للجهاز الدبلوماسي في البلاد، مؤكدا ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الاعلام.

واستعرض وزير الخارجية بعض قضايا السياسة الخارجية حول محور التطورات في افغانستان والعلاقات مع بعض دول المنطقة والمفاوضات النووية في فيينا.

واعتبر امير عبداللهيان الدبلوماسية الاقتصادية جزءا لافتا من برامج وزارة الخارجية في هذه المرحلة واضاف: ان الحكومة الثالثة عشرة وضمن الاهتمام بالمفاوضات الحكيمة في اطار السياسة الخارجية المتوازنة والذكية، قد جعلت الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة شؤون هذا المجال لتوفير حاجات ومصالح الشعب الايراني .

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