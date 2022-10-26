أمير عبد اللهيان: وسائل الإعلام لاتنقل احداث الساحة فحسب بل هی جزء مهم من الساحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اجتماع مع مدراء وسائل الاعلام المحلية الايرانية، في 13 شهرا من نشاط الحكومة الجديدة، تمكنا من زيادة حجم التجارة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول التي لديهم علاقات تجارية مع إيران إلى مستوى مناسب.

وأشار وزير الخارجية إلى الدور المشترك للدبلوماسية والإعلام في سرد حقائق الميدانية على الساحة الدولية، مضيفا: ان وسائل الاعلام اليوم وكما الدبلوماسية، ليست فقط تنقل احداث الساحة، بل هي بحد ذاتها تعد جزء مهما من الساحة.

وذكر رئيس السلك الدبلوماسي أننا في الساحة الدولية الجديدة نواجه دبلوماسية متعددة الأبعاد وغير خطية، وأشار إلى أنه: في العصر الحالي، على عكس فترة الحرب الباردة في العالم، والتي كانت قائمة على الدبلوماسية الخطية، من نشاط اثنين من الفاعلين الأقوياء، إلى العديد من الجهات الفاعلة. وفي العصر الجديد، يمكن لوحدة سياسية صغيرة أن تكون لاعباً حقيقياً.

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