تركيا تغلق أجواءها أمام رئيس الكيان الصهيوني 

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن "المونيتور"، أنَّ الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مؤتمر حول المناخ.

أكدت مصادر تركية مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، هذا الخبر قائلة: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، تقدمت الطائرة التي تقل هرتزوغ بطلب لعبور الأجواء التركية متجهة إلى باكو، إلا أن أنقرة رفضت هذا الطلب ومنعت الطائرة من دخول مجالها الجوي."

ووفقًا للتقرير، تعتمد الطائرات الإسرائيلية للوصول إلى أجواء أذربيجان على مسارين رئيسيين: الأول عبر أجواء إيران، التي لا تسمح بدورها للطائرات الإسرائيلية بالعبور، والثاني عبر أجواء تركيا. ولكن أنقرة قررت منع مرور طائرة هرتزوغ احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة.

وقد كان من المقرر أن يترأس هرتزوغ وفد الكيان الصهيوني في مؤتمر المناخ المنعقد في باكو يومي 12 و13 نوفمبر، إلا أن رفض تركيا السماح للطائرة بالعبور أدى إلى إلغاء مشاركته في هذا المؤتمر.

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