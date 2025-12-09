تركيا تُكمل استعدادات تجهيز قوات للمشاركة في مهمة حفظ السلام في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الصحيفة أنّ الوحدات المكلّفة بالعمل ضمن هذه القوة أصبحت جاهزة، وتنتظر الأوامر للتوجّه إلى المنطقة.

ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية تريد انضمام القوات التركية إلى قوات الاستقرار وحفظ السلام في غزة، بالرغم من معارضة "إسرائيل".

وكان موقع "بوليتيكو" الأميركي قد ذكر، في تقرير، أنّ إندونيسيا وأذربيجان وباكستان تجري محادثات لتوفير قوات لقوّة حفظ السلام في غزة.

ووفقاً لمسؤول عسكري أميركي حالي وآخر سابق، فإنّ الدول الثلاث تُعدّ أبرز المتنافسين على توفير قوات لقوّة استقرار مستقبلية في القطاع.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أنّ القاهرة تعمل بشكل مكثّف لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن لتأسيس قوّة حفظ سلام في غزة، تكون مهمّتها الأساسية مراقبة تدفّق أموال المساعدات وضمان وصولها لمستحقّيها.

