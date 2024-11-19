وفد عسكري إيراني رفيع المستوى یزور باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال أعضاء الوفد العسكري الإيراني برئاسة العميد الدكتور مجتبي رمضان زاده مسؤولون باكستانيون والعقيد محمد محسن شهابي الملحق العسكري الإيراني في باكستان، لدى وصولهم إلى كراتشي.

ويشارك وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليوم في المعرض الدولي الثاني عشر للمعدات العسكرية والصناعات الدفاعية الباكستانية IDEAS 2024.

ويتم إنشاء جناح جمهورية إيران الإسلامية لأول مرة في أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بهدف عرض الإنجازات العسكرية لبلدنا، بما في ذلك الصناعات المحلية في مجال الدفاع والفضاء والحرب الإلكترونية.

وشعار معرض ايدياز 2024 هو "الأسلحة من أجل السلام؛ تعاون عالمي وشراكة استراتيجية" والذي تنظمه منظمة تنمية الصادرات الدفاعية الباكستانية DEPO ويشارك فيه العديد من الدول البارزة في مجال الإنتاج الدفاعي والمعدات الحربية.

ومن المقرر أن يقام اليوم حفل افتتاح هذا المعرض الذي يعتبر أكبر حدث يتعلق بالصناعة الدفاعية الباكستانية بحضور رئيس وزراء هذا البلد وممثلي 55 دولة.

وسيعرض عدد كبير من الشركات المصنعة للمعدات العسكرية من جميع أنحاء العالم أحدث الإنجازات في التقنيات المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار والغواصات والصواريخ والطائرات المقاتلة والدبابات والأسلحة.

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