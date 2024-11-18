ایران تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون مع طاجيكستان في مجال النقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية جبار علي ذاكري، على هامش الاجتماع الحادي والثمانين لمجلس النقل بالسكك الحديدية لدول الكومنولث المستقلة (CIS) الذي عقد في طشقند يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على ضرورة تعزيز التعاون في مجال النقل والترانزيت بين البلدين.

وأكد نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية في اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد طاجيكستان كوميل جوماهون ميرزاعلي، على ضرورة عقد اجتماعات على مستوى الخبراء بين كبار المسؤولين في مجال السكك الحديدية في البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد طاجيكستان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية بين إيران وطاجيكستان، وخاصة نقل البضائع العابرة، وأشار إلى ضرورة عقد اجتماعات ثنائية بين الخبراء وكبار المديرين في البلدين من أجل حل المشاكل القائمة.

ودعا ميرزاعلي إلى خفض التعرفة على نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وخاصة صادرات النفط من إيران إلى جمهورية طاجيكستان.

كما أعلن عن وجود عدد من قاطرات جنرال إلكتريك في سكك حديد طاجيكستان والحاجة إلى المساعدة الفنية من إيران لإصلاح هذه القاطرات.

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