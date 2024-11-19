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١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٦ ص

ايران تعتمد قرارات رداً على العقوبات الأوروبية الجديدة

ايران تعتمد قرارات رداً على العقوبات الأوروبية الجديدة

أعلن المدير العام لقسم أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، مجيد نيلي عن اعتماد قرارات في الوزارة للرد على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المدير العام لقسم أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية عن عقد اجتماع في وزارة الخارجية صباح اليوم بحضور وزير الخارجية سيد عباس عراقجي.

واوضح نيلي: "ناقشنا خلال الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا، وفيما يتعلق بطريقة الرد على الإجراءات غير القانونية وغير المبررة والمتناقضة التي قام بها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في فرض عقوبات جديدة ضد عدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في بلادنا".

وشد المسؤول في وزارة الخارجية الايرانية: "انه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وسنوافيكم بتفاصيلها لاحقاً".

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أمس الاثنين، عقوبات جديدة على قسم الطيران والملاحة في إيران بذرائع واهية وكاذبة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950959

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