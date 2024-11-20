عارف: إيران تعتبر التعاون الطويل الأمد والشامل مع روسيا أمراً مهماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد رضا عارف، خلال لقاء مع "سيرغي تسيفيلييف" وزير الطاقة ورئيس الجانب الروسي للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، إلى أن هناك العديد من القدرات لتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وأكد في هذا الصدد على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في العلاقات بين البلدين.

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أهمية المشاورات المستمرة بين البلدين، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة والعالم، وأوضح: اجتماعات كبار المسؤولين في إيران وروسيا تظهر إرادة البلدين لتحسين العلاقات.

وأوضح عارف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التعاون الطويل الأمد والشامل مع روسيا أمرا مهما.

وقال "سيرغي تسيفيلييف"، وزير الطاقة الروسي: "هناك مجالات كثيرة لتطوير وتعميق التعاون بين إيران وروسيا".

كما أشار وزير الطاقة ورئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي المشترك في هذا اللقاء إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وشرح بعض هذه المجالات وأكد على اللقاءات من كبار المسؤولين في البلدين لتسهيل وتعميق هذه العلاقات.

واعتبر وزير الطاقة الروسي نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين مهماً وقدم تقريراً عن الإجراءات المتخذة في إطار هذه اللجنة إلى النائب الأول للرئيس.

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