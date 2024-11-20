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٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٢ م

صالحي: قائد الثورة مروج للسير والسلوك المعنوي 

صالحي: قائد الثورة مروج للسير والسلوك المعنوي 

قال وزير الثقافة الإيراني أن تقريظات سماحة آية الله العظمي السيد الخامنئي تحتوي الى جانب مضمون المقاومة، على فكر عرفاني ومسلكي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الثقافة قال: "من خلال تحليل محتوى التقريظات التي كتبها قائد الثورة على حوالي 70 عملاً، يمكننا استنتاج الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال هذه التقريظات، وكيف يمكن النظر إلى هذه العملية كتيار بناء ومؤثر.

نرى في أدبيات الجهاد، والدفاع، والمقاومة جانباً من السير والسلوك يختلف عن غيره. يظهر فيها تيار التصوف والمعنوية الذي تجلى خلال فترة الدفاع المقدس وفي أجواء المقاومة.

إن اهتمام قائد الثورة بهذه الذكريات والكتابات القيمة، التي كتب عليها حوالي 70 تقريظاً، يُظهر أنه يرغب في أن يكون مروجاً للسير والسلوك المعنوي."

/انتهى/

رمز الخبر 1951003

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