صالحي: قائد الثورة مروج للسير والسلوك المعنوي 

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الثقافة قال: "من خلال تحليل محتوى التقريظات التي كتبها قائد الثورة على حوالي 70 عملاً، يمكننا استنتاج الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال هذه التقريظات، وكيف يمكن النظر إلى هذه العملية كتيار بناء ومؤثر.

نرى في أدبيات الجهاد، والدفاع، والمقاومة جانباً من السير والسلوك يختلف عن غيره. يظهر فيها تيار التصوف والمعنوية الذي تجلى خلال فترة الدفاع المقدس وفي أجواء المقاومة.

إن اهتمام قائد الثورة بهذه الذكريات والكتابات القيمة، التي كتب عليها حوالي 70 تقريظاً، يُظهر أنه يرغب في أن يكون مروجاً للسير والسلوك المعنوي."

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