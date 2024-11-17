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١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ م

قائد الثورة يرسل برقية تعزية لمخرج سينمائي ايراني

قائد الثورة يرسل برقية تعزية لمخرج سينمائي ايراني

ارسا قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، برقية تعزية لمخرج الافلام السينمائية الايراني الشهير "داود ميرباقري".

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير العلاقات العامة لمكتب قائد الثورة الاسلامية "سيد مهرداد سيد مهدي"، اعلن عبر حسابه الخاص في الفضاء الافتراضي : خلال الاتصال الهاتفي لمكتب قائد الثورة الاسلامية مع المخرج الشهير الايراني داود ميرباقري، تم ابلاغ الاخير رسالة عزاء من قبل سماحة القائد لمناسبة وفاة زوجته.

علما، بان المخرج السينمائي الايراني داوود ميرباقري يحمل في سجله الفني العديد من الاعمال الخالدة، بما في ذلك مسلسل الامام علي (ع)، ومسلسل "المختار الثقفي"، كما يواصل العمل حاليا في اخراج مسلسل "سلمان الفارسي".

رمز الخبر 1950892

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