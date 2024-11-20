 وزيرا خارجية ايران وجنوب أفريقيا يناقشان القضايا المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا، التي تتمتع بلاده بالعضوية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحث الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي القضايا المتعلقة باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرار المقترح للدول الأوروبية الثلاث والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي إشارة إلى زيارة السيد غروسي إلى إيران، أكد رئيس السلك الدبلوماسي إلى حسن نية الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشدد على أنه إذا اتخذت الاطراف الاخرى قرارا ضدنا، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية سترد عليها بشكل مناسب".

وأعرب وزير خارجية جنوب أفريقيا، بدوره عن شكره لوزير خارجية بلادنا على اجراء هذه المحادثة الهاتفية، مرحبا بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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