رئيس لجنة الامن القومي: على غروسي أن يترك التناقض بين اقواله في طهران وفيينا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، إبراهيم عزيزي في لقاء متلفز الى قرار مجلس المحافظين المناهض لإيران وقال: "ما علمناه من بنود هذا القرار عدة قضايا مهمة وجديرة بالذكر . أولاً، طلبوا في هذا القرار من إيران الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية! رداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران الإسلامية أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية".

وأضاف: "رغم أننا نتصرف ونتحرك دائما على أساس المصالح الوطنية والأمن القومي واستنادا إلى إطار وجهات النظر الحاكمة للنظام الإسلامي والوثائق والمبادئ العليا التي التزمنا بها دائما، إلا أن الأمر الواضح والمؤكد هو أن إيران لم تسعى أبدا إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وفي هذا القرار يطلبون من إيران الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية، وهو ما يظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار".

وأشار عزيزي الى المواقف الايجابية لمدير عام وكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي في طهران واتخاذ موقفا مختلفا لدى عودته الى فيينا وقال: "على السيد غروسي أن يضع جانبا التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وان تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة".

وتابع: "بغض النظر عن أن السيد غروسي تصرف بهذه الطريقة مرات عديدة، فقد جاء إلى إيران مرة أخرى وقام بزيارة، وقلت إن البرلمان له رأي في هذا الجزء لأننا أصررنا ونصر انه على الحكومة ان تعمل وفق قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية".

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