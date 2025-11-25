إيران والسعودية تعززان التعاون القضائي الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، بنظيره السعودي على هامش اليوم الثاني من المؤتمر الدولي القانوني القضائي، الذي يُعقد حول تحسين جودة العدالة.

وخلال هذا القاء، بحث الطرفان تطوير العلاقات القانونية القضائية بين البلدين كأساس لتوسيع العلاقات الثنائية وتحسين العلاقات بين الشعبين الإيراني والسعودي.

ودعا وزيرا العدل الإيراني والسعودي، خلال مناقشة القضايا الثنائية التي تهم البلدين، إلى تسريع وتسهيل الحلول القانونية لتبادل المحكومين على أساس التدابير الإنسانية.

واجرى الوفد الايراني إلى المؤتمر الدولي القانوني القضائي الثاني في الرياض، على هامش هذا الاجتماع، مشاورات مع وفود من الدول المشاركة الأخرى، بما في ذلك الإمارات والكويت والنمسا والبحرين وسلطنة عمان، بشأن القضايا الثنائية.