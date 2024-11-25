وزير النفط الايراني: لسنا قلقين بشأن مستقبل صادراتنا النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى انتخاب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، أكد وزير النفط ان إيران ليس لديها مخاوف بشأن بيع وتصدير النفط في المستقبل.

وقال محسن باكنيجاد: "ستسعى إيران عدم قبول أي قيود على إنتاجها النفطي في الاجتماع القادم لأوبك وأوبك بلس في النمسا، وسنواصل الحفاظ على حصتنا في سوق النفط بسبب الوضع الحالي."

وتابع: "وزارة النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتمدة على قدرات موظفيها في قسم الشؤون الدولية، وليس لديها أي مخاوف بشأن بيع وتصدير النفط"، مضيفا: "يسألني البعض عن كمية ونوعية مبيعات النفط الإيرانية بعد تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، فارد عليهم نحن لسنا قلقين بشأن هذا الأمر".

وصرح وزير النفط: "زملائي في دائرة الشؤون الدولية بوزارة النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية، المسؤولين عن بيع النفط الإيراني، فكروا في الإجراءات اللازمة لتصدير النفط الخام في أي حالة، خلال الاجتماعات الدورية".

وذكر: "أن صادرات النفط الإيرانية ستستمر دون أي تحديات".

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