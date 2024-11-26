الأدمیرال إیراني: على الأجانب مغادرة المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحریة للجیش الأدمیرال شهرام إيراني، اعلن أن القوة البحریة للجیش وعلى الرغم من الظروف الناجمة عن التهديدات والعقوبات والمؤامرة، لدیها تواجد قوي في الممرات المائية التي تکثر فیها التهديدات أو الحوادث الإرهابية البحرية، وهذا ما أثار إستغراب وتساؤلات من القوى العالمية.

وتابع أننا سنکثف جهودنا لتعزیز الأمن البحري حتى يغادر الأجانب هذه المنطقة النظيفة إلى الأبد، وإذا دخلوا هذه المنطقة، فعليهم الدخول باحترام وانحناء.

وأضاف اليوم، إذا تمكنا من التصرف بطريقة تجعلنا نظهر للعالم أنه لا يمكن عزل إيران والإيرانيين او فرض العقوبات عليهم، فهذا هو جهد ليل نهار أعزائي واستخدام كل إمكانات النظام والبلد، التي تراكمت وتجمعت يوما بعديوم وتحولت إلى سفينة عظيمة لتتواجد بكل قوة في المياه العالمية وترفع علم البلاد عاليا في كل زوايا ومحيطات العالم بكل عزة وفخر.

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