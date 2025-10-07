الادميرال ايراني يزور متحفين للبحرية الروسية في سانت بطرسبرغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قبل بدء اجتماع قادة القوات البحرية لدول بحر قزوين، زار الأدميرال شهرام إيراني، برفقة سفير جمهورية إيران الإسلامية والوفد المرافق، متحفين للبحرية الروسية في سانت بطرسبرغ.

وخلال زيارة الأدميرال الإيراني للسفينة الحربية "أورورا" التي يبلغ عمرها 125 عامًا، أدلى ضابط عسكري روسي متقاعد كبير بتصريحات مثيرة للاهتمام حول حرب الأيام الاثني عشر المفروضة.

وقال قسطنطين جورجيفيتش، الذي يعمل الآن مرشدًا في متحف السفن الحربية الروسية القديمة: ما فعلته إسرائيل ضد إيران في حرب الاثني عشر يومًا لم يكن حربًا في الواقع، بل كان عملاً إرهابيًا.

وأضاف: كنا جميعًا ندعو لكم في تلك الأيام، وعندما رأينا إيران تضرب إسرائيل بقبضة قوية وساحقة، شعرنا بسعادة غامرة.

وقال الضابط العسكري الروسي المتقاعد: لقد ذكّرتموهم بأن الأمة الراسخة والمتحضرة التي تقف على قدميها لا تُهزم.

وأضاف قسطنطين جورجيفيتش: نحن سعداء بتقدمكم العسكري، وأنا شخصيًا، كضابط عسكري متقاعد، أتابع هذه التطورات دائمًا.

وأضاف: تُعدّ إيران حاليًا من القوى الرائدة عالميًا في المجال البحري وفي مختلف المجالات العسكرية والصاروخية، وهذا أمر بالغ الأهمية لأمة لا تريد الخضوع للتنمر الأمريكي.

وقال قسطنطين جورجيفيتش: الشعب الروسي سعيد بنمو وتطور الإيرانيين، لأنكم، مثلنا، لم تستسلموا أبدًا للمتنمرين.

أن القمة البحرية للدول المطلة على بحر قزوين ستُعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يوم الثلاثاء، بهدف تعزيز التعاون بين هذه الدول.

ولهذا الغرض، وصل قائد البحرية إلى سانت بطرسبرغ مساء الأحد، وكان في استقباله نائب قائد البحرية الروسية وسفير بلادنا.

ومن بين البرامج الأخرى التي سيجريها الأدميرال الإيراني في سانت بطرسبرغ، اللقاء والمفاوضات مع قادة القوات البحرية الروسية والأذربيجانية والكازاخية. كما سيزور عدة قواعد بحرية في خليج فنلندا.

