الادميرال إيراني يعلن عن تجهيز المدمرة "سهند" باثني عشر صاروخاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني: "منذ الأيام الأولى للحرب المفروضة، تحركت القوات البحرية للجيش بقوة ضد قوات العدو المعادية وتمكنت من تدمير وإبادة القدرات العملياتية والتنفيذية للعدو من خلال سلسلة من العمليات والتدابير البحرية".

وتابع: "تمكنت البحرية الإيرانية مؤخرا من إكمال عملية تعويم المدمرة غير العاملة التابعة للقوة في حوالي عشرة أيام فقط، من خلال عملية مكثفة على مدار الساعة". وهذا أمر نادر في بلدان أخرى حول العالم وربما يستغرق عدة أشهر لإكماله.

وأشار قائد القوة البحرية للجيش إلى تحسين القدرة القتالية لمدمرات القوة، مؤكدا: "إن المدمرة سهند، من خلال تحسين قدرتها التشغيلية من ثمانية صواريخ إلى اثني عشر، ومن نوع واحد إلى ثلاثة أنواع من الصواريخ، وبإذن الله في المستقبل القريب، ومع تشغيل منظومتي الدفاع "صياد 3" و"نواب" على هذه المدمرة، ستتمكن من إثبات للجميع شرف وإبداع وقدرة النظام الإسلامي والمتخصصين والحرفيين في القوة البحرية للجيش".

واختتم الأدميرال الإيراني حديثه بالقول: "إن جميع أعمال البحرية تهدف إلى تمجيد الإسلام والمسلمين حتى تتمكن هذه القوة، كجزء من القوات المسلحة للبلاد، من أن تكون مثالاً لـ"حصون الشعب" وتكون أكثر يقظة وقوة وشرفًا من أي وقت مضى في مواجهة العدو".

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