ليتوانيا: سننفذ مذكرة اعتقال نتنياهو

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة العدل ومكتب رئيس ليتوانيا قالت في بيان إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة وصالحة للتنفيذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، بما في ذلك ليتوانيا.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت. وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة "غير ضروري"، بسبب "وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب". وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة "أسباب منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة. وأوضحت أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و"غيرها من الأفعال غير الإنسانية".

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