تأكيد ايراني عراقي على اهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والجاليات الايرانية وحيد جلال زادة، رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني لبحث سبل التعاون في مجال التشريع وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في الشؤون البرلمانية والقنصلية.

وجرى خلال اللقاء ايضا استعراض العلاقات بين العراق وايران وآليات تعزيز التعاون في مجال التشريع والتعاون بين اللجان المشتركة للبلدين فيما يخص الشؤون البرلمانية والقنصلية.

وشدد الطرفان على اهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية والنهوض بالامن والاستقرار بما يخدم شعوب المنطقة.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب العراقي كريم عليوي المحمداوي.