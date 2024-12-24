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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٧ ص

إيران تصدر بضائع بقيمة مليار و181 مليون دولار إلى العراق من حدود مهران

إيران تصدر بضائع بقيمة مليار و181 مليون دولار إلى العراق من حدود مهران

أعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام عن تصدير مليار و 181 مليون و 391 الف و 195 دولاراً من البضائع المتنوعة خلال تسعة اشهر من العام الايراني من حدود مهران الدولية إلى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح سهراب كمري: أن هذه الكمية من البضائع بلغت 2 مليون و46 ألفًا و389 طنًا.

وأوضح: أن السلع المصدرة من حدود مهران تشمل في معظمها: أنواع المنتجات البتروكيماوية، ومعدات محطات توليد الكهرباء، ومواد البناء، والبلاط والسيراميك، والمنتجات المعدنية والبلاستيكية، والمنتجات الزراعية.

وتبعد مدينة مهران الحدودية في محافظة إيلام عن بغداد حوالي 230 كم وهي أقرب مدينة حدودية لبلادنا إلى عاصمة العراق وعاصمة هذا البلد.

يتم يومياً، في المتوسط، تصدير 600 شاحنة تحمل بضائع تصديرية وتجارية إلى العراق من الحدود الدولية في مهران بعد الإجراءات الجمركية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952168

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