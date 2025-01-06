تعليم أكثر من 80 ألف طالب عراقي في الجامعات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ياسر عبد الزهراء الحجاج المستشار الثقافي العراقي في إيران أكد خلال زيارته لجامعة السيدة المعصومة (س) ولقائه المسؤولين في هذه الجامعة، على أهمية توسيع نطاق التعليم والعلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق.

وزار الدكتور عبد الزهراء الحجاج جامعة السيدة المعصومة (س) وبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين إيران والعراق خلال لقاء مع رئيس ومسؤولي هذه الجامعة.

وفي هذا اللقاء قال المستشار الثقافي العراقي في إيران، مشيراً إلى أهمية العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين: إن التفاعلات العلمية بين إيران والعراق لا تساعد فقط على تعميق العلاقات بل تساعد أيضاً على تعميق العلاقات بين البلدين. وتلعب دورا رئيسيا في التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأكد عبد الزهراء الحجاج على أهمية التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق، وقال: اليوم، الحدود الجغرافية ليس لها معنى. وينبغي أن يكون التعاون العلمي والثقافي بين البلدين بطريقة تؤدي، مع الحفاظ على المصالح المشتركة، إلى خلق مستقبل أكثر إشراقا لكلا البلدين.

واقترح المستشار الثقافي العراقي أيضًا: يمكن للجامعات الإيرانية أن تلعب دورًا رائدًا في مجالات معينة مثل الإعلام والفنون والعلوم الإنسانية والتقنيات الجديدة. وتكريماً لمكانة جامعة السيدة المعصومة (س) العلمية وإمكانياتها، قال المستشار الثقافي العراقي: يمكن لهذه الجامعة أن تلعب دوراً مهماً في استقطاب الطلبة العراقيين وتوفير تعليم نوعي من خلال الاستفادة من قدرتها العلمية العالية وقربها الثقافي من العراق.

كما أكد عبد الزهراء الحجاج على أهمية توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين الجامعات الإيرانية والعراقية وقال: تم توقيع أكثر من 10 مذكرات تفاهم بين جامعة السيدة المعصومة (س) والجامعات العراقية، وأضاف: يمكن أن تكون هذه العملية نقطة تحول في التفاعلات العلمية. وهذه المذكرات لا تساعد فقط على توسيع العلاقات العلمية، ولكنها توفر أيضًا منصة لعقد دورات قصيرة المدى وندوات مشتركة وتحديد المشاريع العلمية الكبيرة.

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