إيران ترسل 15 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر: أنه تم حتى الآن إرسال 18 شحنة من المساعدات الإنسانية براً و6 شحنات جواً إلى المتضررين من الحرب في لبنان وغزة.

ولفت إلى أن المساعدات العامة تتزايد يوما بعد يوم، وأضاف: تم اليوم إرسال 15 شاحنة محملة بالمساعدات العامة إلى لبنان.

ولفت كوليوند إلى أن المساعدات المقدمة لشعب لبنان هي في معظمها مساعدات غذائية وأدوية ومعدات طبية، وقال: إن إرسال المساعدات العامة إلى لبنان سيستمر حتى تصبخ حياة الشعب اللبناني مستقرة .

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر إلى أن أولوية شعب لبنان الآن هي السكن والغذاء والدواء.

وقال كوليوند: إن الأشخاص الذين منازلهم آمنة ولا يواجهون أي مشاكل يستقرون، لكن العديد من اللبنانيين دمرت منازلهم أو فُجِّرت وما زالوا بحاجة إلى الدعم والمساعدة.

وأضاف: الآن الأمين العام للهلال الأحمر ونائب الشؤون الدولية والحقوق الإنسانية في الهلال الأحمر موجودان في لبنان والمساعدات في معظمها مساعدات غذائية وأدوية ومعدات طبية، وإذا كانت الظروف مهيأة، سوف نساعد في مجالات أخرى كذلك.

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