تسيير أول رحلة من مطار مشهد إلى الدمام بعد توقف دام لـ 9 سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمود أماني بني في حديث مع مراسل مهر بالتفصيل عن هذا الخبر: لقد تم تعليق الرحلات الجوية إلى الدمام في المملكة العربية السعودية منذ 9 سنوات، وبناء على ذلك، أصبحت الخطوط الجوية الإيرانية مسؤولة عن إقامة الرحلات على هذا الخط.

وأضاف مدير عام مطارات خراسان الرضوي: في هذا الصدد، بعد 9 سنوات، ستقوم الخطوط الجوية الإيرانية بأول رحلة ركاب إلى الدمام بطائرة إيرباص 319 اعتبارًا من يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع (3 ديسمبر 2024).

وأشار إلى أنه سيتم تسيير رحلة طيران إيران إلى الدمام وبالعكس بشكل أسبوعي يومي الثلاثاء والخميس.

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