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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ ص

"توسيع العلاقات" كان محور لقاء السفير الإيراني ونائب وزير الخارجية السعودي في الرياض

"توسيع العلاقات" كان محور لقاء السفير الإيراني ونائب وزير الخارجية السعودي في الرياض

التقى السفير الإيراني ونائب وزير الخارجية السعودي في الرياض لبحث توسيع العلاقات الثنائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه عقد عليرضا عنايتي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، لقاءً وحواراً في العاصمة الرياض.

وذكرت الصحيفة السعودية أن عنايتي والخريجي ناقشا العلاقات بين طهران والرياض وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا اللقاء عقب زيارة مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى السعودية ولقائه بـالخريجي.

وخلال زيارته إلى السعودية التي تمت في أوائل شهر ديسمبر، ناقش تخت روانجي مع الخريجي توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأكد في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" على أهمية استمرار تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، التجارية، والقنصلية، وذلك استناداً إلى الروابط التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار.

/انتهى/

رمز الخبر 1951459

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