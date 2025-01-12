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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٢ م

ايران تستأنف رحلاتها الجوية إلى أوروبا في الأول من فبراير

ايران تستأنف رحلاتها الجوية إلى أوروبا في الأول من فبراير

تستأنف الخطوط الجوية الايرانية رحلاتها الجوية إلى اوروبا في بداية فبراير وذلك في رحلة إلى باريس عبر طيران ايران آيرتور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير التنفيذي لشركة الطيران الايرانية، "ايران ايرتور" قال: منذ نحو ثلاث سنوات، تم اتخاذ الإجراءات للحصول على التصاريح اللازمة للرحلات الجوية الأوروبية. وفي هذا الصدد، سيتم تسيير رحلة طهران-باريس في اول فبراير.

واضاف: يجري التخطيط لرحلات جوية إلى وجهات أوروبية أخرى بما في ذلك إسبانيا وألمانيا والنمسا.

واعلن انه سيتم تنفيذ الرحلات باستخدام 4 طائرات ذات الجسم العريض.

واشار إلى انه في الوقت الحالي، لن يقوموا بتوصيل الوقود إلينا في مطارات الوجهة، لكننا نتشاور حاليًا في هذا الصدد.

رمز الخبر 1952905

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