ايران تستأنف رحلاتها الجوية إلى أوروبا في الأول من فبراير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير التنفيذي لشركة الطيران الايرانية، "ايران ايرتور" قال: منذ نحو ثلاث سنوات، تم اتخاذ الإجراءات للحصول على التصاريح اللازمة للرحلات الجوية الأوروبية. وفي هذا الصدد، سيتم تسيير رحلة طهران-باريس في اول فبراير.

واضاف: يجري التخطيط لرحلات جوية إلى وجهات أوروبية أخرى بما في ذلك إسبانيا وألمانيا والنمسا.

واعلن انه سيتم تنفيذ الرحلات باستخدام 4 طائرات ذات الجسم العريض.

واشار إلى انه في الوقت الحالي، لن يقوموا بتوصيل الوقود إلينا في مطارات الوجهة، لكننا نتشاور حاليًا في هذا الصدد.