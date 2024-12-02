روسيا لا تستبعد عقد إجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران حول سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن وزارة الخارجية الروسية اصدرت بيان تؤكد فيه على أن مشاورات ستستمر مع ممثلي إيران وتركيا حول الأوضاع في سورية.

كما جاء في البيان أن روسية لا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي بحضور إيران وتركية لمناقشة الأوضاع في سورية.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس أن الجيش السوري يحارب الإرهابيين الذي دخلوا محافظتي حلب وإدلب.

الجدير بالذكر أن الخميس الماضي عناصر تابعة لمنظمات إرهابية مثل "هئية تحرير الشام" ( جبهة النصرة سابقا) هاجمت قرى ومناطق في محافظتي حلب وإدلب شمال سورية بالإضافة إلى مواقع عسكرية.

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