مقتل 300 إرهابي خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أنه أفاد مركز التنسيق الروسي في سوريا بأن الجيش العربي السوري، بدعم من القوات الروسية، يتصدى لهجمات الإرهابيين، وقد قُتل خلال الـ 24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 300 إرهابي خلال هجوم على مواقعهم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عن مقتل 200 إرهابي في هجوم استهدف مواقعهم.

وكانت الوزارة قد ذكرت، يوم الخميس، أن الغارات الجوية الروسية أسفرت عن مقتل 400 إرهابي.

وبذلك، يصل إجمالي عدد القتلى من الإرهابيين إلى 900 منذ بدء العمليات الروسية والسورية يوم الأربعاء ضد مواقع الإرهابيين في شمال غرب سورياِ

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