سفير تركمانستان الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير تركمانستان الجديد إلياس غايبوف التقى بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي في بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا وقدم نسخة من أوراق اعتماده.
/انتهى/
قدم سفير تركمانستان الجديد نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير تركمانستان الجديد إلياس غايبوف التقى بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي في بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا وقدم نسخة من أوراق اعتماده.
/انتهى/
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