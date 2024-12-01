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٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص

سفير تركمانستان الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الايراني

سفير تركمانستان الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الايراني

قدم سفير تركمانستان الجديد نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير تركمانستان الجديد إلياس غايبوف التقى بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي في بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا وقدم نسخة من أوراق اعتماده.

تسلیم استوارنامه سفیر جدید ترکمنستان به عراقچی

/انتهى/

رمز الخبر 1951378

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